Cade dal tetto mentre lavora: 42enne elitrasportato in ospedale

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto verso le 14.25 di oggi all'interno di una azienda agricola di San Polo di Piave, in via ai Comuni. A causa, parrebbe, della rottura di una lastra in eternit di un tetto su cui stava lavorando, un 42enne straniero sarebbe difatti improvvisamente precipitato al suolo da circa 8 metri provocandosi diverse fratture in tutto il corpo. L'uomo, L.S. residente a Ponzano Veneto, è stato subito soccorso e poi elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato nonostante non sia in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di San Polo e lo Spisal per tutti i rilievi di rito.