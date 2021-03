Lo trovano inerme a bordo strada e lo pensano morto: era soltanto ubriaco

Pensavano avesse avuto un terribile malore in bici, tanto da stroncarlo a bordo strada senza poter chiedere aiuto e morire così solo lungo via Fontane a Ponte di Piave. Questo quanto creduto da alcuni passanti che, poco dopo le ore 14 di sabato, si sono imbattuti nel corpo di un uomo ormai inerme a fianco della sua bicicletta. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono in breve arrivati sia l'elisoccorso da Treviso che un'ambulanza dall'ospedale di Oderzo. La preoccupazione si è però immediatamente fatta tangibile, come riporta "il Gazzettino", quando il 40enne del posto non ha mai risposto alle prime cure dei sanitari. A quel punto la corsa disperata al pronto soccorso dal quale è poi fortunatamente arrivata la notizia che l'uomo era fuori pericolo, anche se totalmente ubriaco oltre ogni limite pensabile.