Cade con il quad nel bosco e sbatte la testa: interviene l'elisoccorso

Alle 11 circa di sabato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato per un motociclista caduto dal quad in mezzo al bosco sotto Pian de Farné. L'uomo, che si trovava in gruppo, era caduto indietro sbattendo la testa, le spalle e un polso e riportando tagli sul volto. Una squadra si è portata sul posto assieme all'ambulanza, fornendo le indicazioni del luogo all'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato con il verricello il personale medico e il tecnico di elisoccorso. Prestate le prime cure a R.L.P., 56enne di Toscolano Maderno (BS), che si trovava con altre persone, l'infortunato è stato trasportato dai soccorritori con la barella per una ventina di metri fino al prato vicino, dove è stato imbarcato. L'elicottero è poi volato all'ospedale di Treviso.