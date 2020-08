Cade da 7 metri di altezza mentre taglia una pianta: ferito un 38enne

E' caduto da sette metri di altezza mentre tagliava i rami di una pianta nei pressi del tetto di un'abitazione in via Ca' Pesaro a Roncade. A rimanere ferito, intorno alle ore 9 di venerdì, è il 38enne albanese X.K., residente a Musile di Piave (VE) e titolare di una ditta specializzata in manutenzione di tetti e coperture varie, il quale ha subito la frattura di un femore. A causare la caduta forse una disattenzione fatale, ma a fare reale luce sulle cause delle lesioni riportate dal 38enne saranno ora i tecnici dello Spisal dell'Ulss 2, subito recatisi sul posto insieme ai carabinieri. In ogni caso, l'uomo è stato poi elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita, per tutte le cure del caso.

