Si sente male mentre fa jogging: interviene l'elisoccorso, grave un 45enne

Momenti di tensione domenica mattina, verso le ore 10, lungo la ciclopedonale del Meschio a Vittorio Veneto, nei pressi del supermercato Lidl. Un podista sui 45 anni, infatti, è improvvisamente crollato a terra a causa di un malore. Subito soccorso da alcuni passanti, è presto andato in arresto cardiaco tanto che sul posto è dovuta intervenire un'ambulanza. I sanitari hanno lo hanno dunque rianimato per oltre 30 minuti per poi trasportarlo prima all'ospedale di Conegliano e poi al Ca' Foncello tramite l'elisoccorso. Le condizioni di salute dell'uomo sarebbero ora comunque gravi. Sul posto, per tutti i rilievi di rito, anche i carabinieri.