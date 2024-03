Delitto del Grappa, 18esimo compleanno dietro le sbarre per il killer

Compleanno dietro le sbarre del carcere minorile di Treviso per il ragazzo reo confesso dell'omicidio di Bledar Dedja, il 39enne di origine albanese, padre di famiglia, trovato ucciso a coltellate nella mattinata del 21 gennaio in un boschetto di via Dei Carpini a Paderno del Grappa. Il giovane spegne infatti oggi, 20 marzo, 18 candeline. Ma il fatto di essere diventato maggiorenne non cambia la sua posizione giudiziale: il procedimento contro di lui rimane infatti alla procura minorile, che lo ha indagato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. In caso di condanna è probabile che il killer (soprattutto nel caso di una pena lunga) venga in seguito trasferito in un penitenziario per persone adulte.

Il 18enne, residente a Crespano e con alle spalle un ambiente famigliare normale, avrebbe conosciuto Bledar circa un anno fa durante un periodo passato in alternanza scuola-lavoro nella pizzeria in cui lavorava l'albanese. Tra i due sarebbe nata una frequentazione particolare, dei giochi adulti che però il 17enne avrebbe voluto interrompere. Così avrebbe chiesto a Dedja di mettere fine a quella storia ma l'uomo si sarebbe rifiutato e avrebbe anche tentato di ricattare il ragazzo, dicendogli che avrebbe fatto sapere tutto alla famiglia. Il giovane, messo con le spalle al muro, avrebbe allora optato per la più tragica delle soluzioni.

Il racconto di quei tragici attimi sarebbe stata fatta dal ragazzo nel corso dell'interrogatorio di garanzia e, nei giorni successivi, durante le tre ore passate a rispondere al pubblico ministero Giovanni Parolin. Su quello che il minorenne ha detto al pm è calata una cortina di riserbo ma pare che gli inquirenti si stiano orientando verso un delitto che sarebbe stato causato da una questione personale. L'unica cosa certa è che l'ultimo appuntamento era stato concordato attraverso una applicazione telefonica dedicata agli incontri tra persone omosessuali. Ad incastrarlo ci sarebbe il ricovero in pronto soccorso per farsi medicare la mano ferita nel corso dell'accoltellamento, le riprese di una video camera di sorveglianza, la testimonianza dell'uomo che gli avrebbe dato un passaggio in macchina a Crespano e le immagini che lo riprendono in piazza a Paderno mentre incontra l'albanese. Il 18enne avrebbe anche spiegato dove ha nascosto il coltello usato per l'omicidio ma l'arma non è ancora stata trovata.