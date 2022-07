Marmolada, lutto cittadino per l’ultimo saluto a Gian Marco ed Emanuela

Lutto cittadino a Montebelluna e Bassano del Grappa per l'ultimo saluto ad Emanuela Piran e Gian Marco Gallina, la coppia scomparsa nella tragedia della Marmolada lo scorso 3 luglio.

Sabato mattina, alle 10.30, le commoventi note di "Signore delle Cime" sono risuonate nel Duomo di Montebelluna, gremito da familiari, amici, i sindaci di Montebelluna e Bassano del Grappa, Adalberto Bordin ed Elena Pavan, e i rappresentanti delle associazioni cittadine. Bandiere esposte a mezz'asta sugli edifici comunali e concittadini invitati a rispettare un minuto di silenzio in segno di raccoglimento e rispetto. I funerali della coppia erano già stati celebrati in forma privata nei giorni scorsi ma questa mattina la cerimonia celebrata da monsignor Antonio Genovese, parroco di Montebelluna, insieme all’abate di Bassano del Grappa, don Andrea Guglielmi e al parroco di Guarda, don Domenico Pellizzer, ha voluto rendere omaggio pubblicamente ad Emanuela e Gian Marco, uniti fino alla fine dalla loro passione per la montagna.

«Se ne sono andati insieme facendo quello che amavano - ha detto monsignor Genovese nell'omelia - camminare e scalare contemplando la bellezza del creato. Chi ama la montagna e la fatica che si fa scalandola conosce anche la gioia e lo stupore nel vedere i panorami e nell’arrivare alla meta. Non vedremo più i volti gioiosi e spensierati dei nostri cari, sarà difficile vivere questi giorni futuri senza Gian Marco ed Emanuela ma, chi ha il dono della fede sa che ci sono ancora e li sentiamo vicini nello spirito».