Era il candidato dei no vax a Conegliano, ricoverato per covid

Da qualche giorno, a causa del Covid-19, si trova ricoverato nel reparto di medicina dell'ospedale di Vittorio Veneto, in area sub-intensiva e sottoposto a terapia con ossigeno. Parliamo di Lorenzo Damiano, 56 anni, uno dei leader dei no vax trevigiani e che proprio nelle recenti elezioni comunali di Conegliano aveva presentato una lista sostenendo che la pandemia di coronavirus fosse una congiura e che sarebbe necessario un nuovo processo di Norimberga (da qui il nome della lista, Norimberga2 che ha ottenuto il 2,78% dei voti) per portare alla sbarra i veri responsabili. Damiano, leader dei "Pescatori di pace" e da sempre contrario a quella che lui definisce la "dittatura sanitaria", avrebbe contratto il Covid durante un viaggio a Medjugorje: dopo essere stato sottoposto alle terapie domiciliari, il 56enne è stato trasferito in ospedale e Vittorio Veneto.