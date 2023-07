Si rovescia un vagone del trenino turistico a Eraclea, 14 feriti

Grosso spavento nella serata di lunedì, poco prima delle 22, quando un trenino del trasporto turistico ha perso l'equilibrio e si è ribaltato in strada. È successo a Eraclea. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Livenzuola dopo che un vagone del mezzo si era rovesciato a terra. Il convoglio aperto che trasporta come di consueto alcuni turisti per un giro della località balneare (transita anche nelle vicine Caorle e Porto Santa Margherita), all'improvviso si è sbilanciato ed è in parte finito sull'asfalto ribaltandosi su un fianco. A rimanere coinvolto è stato un vagone in particolare, i cui passeggeri sono stati sbalzati fuori dal trenino.

In tutto sono 14 i genitori e i bambini rimasti feriti e contusi. Nessuno fortunatamente è in condizioni serie. I pompieri arrivati da San Donà hanno collaborato con il personale del Suem 118 per dare subito soccorso e man a mano trasferire le persone coinvolte che dovevano essere curate e controllate al pronto soccorso e sui mezzi a disposizione per l'assistenza sanitaria. Sono intervenute più ambulanze per prestare le cure ai feriti dell’incidente. Le cause del ribaltamento del vagone sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di San Donà, che in via Livenzuola hanno lavorato per ricostruire l'accaduto attraverso i rilievi e le testimonianze delle persone.