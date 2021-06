Esame di teoria della patente "truccato": suggerimenti via auricolare

/ Via Santa Barbara

In un orecchio aveva un auricolare con cui riceveva suggerimenti per superare il test di teoria della patente. Il trucco è stato però scoperto e per l'esaminanda, una 31enne di origini kosovare ma residente a Treviso, è scattata inesorabile una denuncia da parte dei carabinieri della stazione.

L'episodio è avvenuto lunedì nel corso di una sessione di esami per il conseguimento della patente di guida. A scoprire l'anomalia è stato un funzionario addetto alla vigilanza della Motorizzazione Civile; l'uomo ha notato che la donna nascondeva qualcosa nel padiglione auricolare.

I militari dell’Arma intervenuti sul posto hanno confermato i suoi sospetti: in effetti nell’orecchio sinistro la 31enne nascondeva un dispositivo elettronico verosimilmente utilizzato per ottenere aiuto nella prova d’esame cui era sottoposta. L’apparecchio è stato posto sotto sequestro e alla donna è stata contestata la violazione delle norme di cui alla Legge 475/1925 (repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche).