Esce dal sentiero e finisce in un canalone: recuperato dall'elisoccorso

Su richiesta del 113 che aveva ricevuto l'attivazione, verso le 14.50 di venerdì 26 maggio, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato, per un escursionista che, seguendo il sentiero dismesso del Grataro, nell'alta valle di San Liberale, aveva perso la traccia, scivolando per alcuni metri in un canale e si era fermato, illeso, sopra un salto di roccia senza potersi più spostare.

Una squadra si è messa a disposizione al campo base di Fietta, mentre l'elicottero di Treviso emergenza effettuava una ricognizione. Individuato, il 52enne di Galliera Veneta è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso sbarcato con un verricello, assicurato e spostato di una ventina di metri in un punto più agevole, da dove è stato issato a bordo e portato in salvo.