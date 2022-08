Caldo e stanchezza: escursionista bloccata sul sentiero

Verso le 17.50 di domenica 14 agosto una squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è intervenuta per assistere un'escursionista che, al rientro da una lunga passeggiata in compagnia dei familiari, per il caldo e la fatica non era più in grado di proseguire da sola scendendo da Campocroce. I soccorritori sono partiti in fuoristrada, incrociandola poco sopra l'abitato di Borso del Grappa e, dopo averla caricata a bordo, l'hanno accompagnata fino alla macchina.