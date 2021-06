Cade nel bosco e si frattura la caviglia, recuperato con l'elisoccorso

La disavventura nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno lungo il sentiero F2 in località Vallorch a Fregona. Sul posto il Soccorso alpino dell'Alpago: l'escursionista infortunato si trovava insieme al suo cane

Verso le 18.30 di mercoledì 2 giugno il Soccorso alpino dell'Alpago è stato allertato dalla Centrale del Suem 118 per un escursionista caduto in mezzo ad un bosco e con una probabile frattura alla caviglia.

Una prima squadra, dalle coordinate ricevute, è riuscita a individuare l'uomo lungo il sentiero F2 in località Vallorch, sopra la strada del Taffarel a Fregona, mentre una seconda squadra di soccorritori si avvicinava con la barella. I soccorritori hanno immobilizzato il piede all'infortunato che stava facendo l'escursione insieme al suo cane. Dopo essere stato recuperato con il verricello dall'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Belluno. La squadra ha poi preso con sé il cane per accompagnarlo fino al parcheggio e affidarlo alla sorella dell'escursionista arrivata nel frattempo.