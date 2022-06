Scivola lungo il sentiero e si ferisce alla caviglia: interviene l'elisoccorso

Domenica mattina verso le 10.40, l'elicottero di Treviso emergenza è intervenuto lungo il sentiero numero 156 vicino alla Croce dei Lebi, dove un escursionista di 42 anni era scivolato, ruzzolando per qualche metro e riportando un sospetto trauma alla caviglia.

Sbarcati in hovering nelle vicinanze, equipe medica e tecnico dell'elisoccorso hanno prestato le prime cure all'uomo, che era in compagnia di altri escursionisti, per poi issarlo a bordo con un verricello di una decina di metri e trasportarlo all'ospedale di Montebelluna. Pronta in supporto alle operazioni anche una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.