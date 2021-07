Scivola per trenta metri sul ghiaione, interviene l'elisoccorso

Erano da poco trascorse le ore 13 di lunedì 5 luglio quando l'elicottero di "Treviso emergenza" è decollato in direzione Alpago per soccorrere un'escursionista caduta lungo un ghiaione per una trentina di metri.

R.T., 57 anni, di Vittorio Veneto, stava percorrendo il sentiero numero 926 che porta al Rifugio Semenza quando, perso l'equilibrio, è caduta di lato fermandosi dopo alcune decine di metri sopra un salto di roccia. Il compagno che era con lei è corso a cercare copertura telefonica per lanciare l'allarme. Individuato il punto in cui si trovava la donna, l'eliambulanza ha sbarcato con un verricello di 15 metri, tecnico di elisoccorso e medico. Stabilizzata per un possibile trauma alla gamba, l'infortunata è stata issata a bordo, per essere trasportata all'ospedale di Conegliano.