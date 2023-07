Perde la traccia del sentiero e scivola in un pendio: si salva aggrappandosi a un albero

Verso le 13.50 di domenica 30 luglio il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato, a seguito della chiamata di un escursionista rimasto incrodato in Valle della Madonna sul Monte Grappa.

Il 68enne residente a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, era uscito dal sentiero seguendo una traccia sbagliata ed era scivolato in un ripido pendio bloccandosi aggrappato a un albero. Guidato via radio da un soccorritore che era in contatto telefonico con l'uomo, l'elicottero di Treviso emergenza ha individuato il punto in cui si trovava, a circa 800 metri di quota. Calato con un verricello di 50 metri, il tecnico di elisoccorso lo ha assicurato a sé e issato a bordo. Affidato alla squadra in attesa a valle, l'uomo si è poi allontanato con i propri mezzi.