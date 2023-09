Perde l'appiglio durante la scalata: escursionista cade e si ferisce la caviglia

Brutta disavventura, domenica 24 settembre, per un 56enne di Borso del Grappa caduto in cordata dall'8° tiro della Via Segreti del Baffelan. L'uomo è stato recuperato con il verricello dall'elicottero di Treviso emergenza