Escursionista bloccato di sera sul Monte Grappa, recuperato dal Soccorso Alpino

Nella serata di giovedì 4 gennaio, verso le 20.15, la centrale del Suem 118 ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un escursionista in difficoltà. In tre stavano percorrendo il sentiero numero 104, quando il 23enne di Colognola ai Colli (in provincia di Verona) non è più stato in grado di proseguire per una possibile leggera distorsione alla caviglia.

Uno degli amici ha continuato a percorrere il sentiero per trovare campo e lanciare l'allarme. A quel punto una squadra, avvicinatasi con i mezzi, è partita lungo il percorso e ha trovato il ragazzo e il compagno rimasto con lui al buio, poco più a monte del Santuario della Madonna del Covolo. Dopo averlo accompagnato per alcune centinaia di metri fino al Santuario, i soccorritori lo hanno affidato all'ambulanza del Suem di Pieve del Grappa per i dovuti accertamenti. L'intervento si è concluso attorno alle 21.40.