Escursionista scivola sul ghiaccio in Val Resia, recuperato dal Soccorso alpino

È di nazionalità ucraina, ma residente a Conegliano, il 33enne O.I. infortunatosi durante una semplice passeggiata in Val Resia insieme ad un connazionale. Dopo la prima chiamata al Nue112 e le prime informazioni confuse riferite in uno scarso italiano agli operatori della Sores, il compagno di gita ha richiamato circa mezz'ora dopo essersi spostato a piedi presso la.chiesa di Lischiazze, per incontrare i soccorritori e guidarli dove si trovava il ferito. Nel frattempo l'elicottero aveva perlustrato per tutto il tempo la zona sopra la forra del Rio Nero ma è dovuto rientrare per scadenza dell'orario di volo.

I soccorritori della stazione di Moggio Udinese, la guardia di finanza e i vigili del fuoco hanno raggiunto il ferito, che nel.frattempo era stato riportato sul sentiero dal compagno. Da quanto si è appreso i due volevano fare un giro ad anello seguendo le indicazioni di una traccia gps scaricata da internet ma non erano attrezzati con abbigliamento né materiale tecnico. Nei pressi di Ponte Casello il 33nne è scivolato sul ghiaccio riportando diverse contusioni e venendo affidato all'ambulanza. L'intervento si è concluso verso le 18.30 di venerdì 28 gennaio