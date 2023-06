/ Via Monte Grappa

Passa la notte in cerca di caprioli da fotografare, stremato non riesce più a tornare indietro

Dissavventura giovedì mattina per un 44enne di Salzano in escursione sul Monte Grappa per fotografare i caprioli della zona in notturna. Alle prime luci dell'alba non aveva più le forze per rientrare. Sul posto il Soccorso alpino