Coppia di escursionisti si perde sull'anello del Cansiglio: interviene il soccorso alpino

Alle 18.10 circa il Soccorso alpino dell'Alpago è stato allertato dalla Centrale del 118 per una coppia di escursionisti che avevano smarrito la traccia del sentiero in Cansiglio. Marito e moglie, 45 e 47 anni di Roncade, erano partiti da Vallorch e avevano pranzato a Malga Mezzomiglio. Al momento di rientrare attorno alle 15 avevano optato per il giro ad anello che passa per i Pic. Lungo il percorso però si erano smarriti ed era sceso il buio. Risalita alle coordinate, e intuito dalla descrizione dell'itinerario il punto in cui si trovavano, una squadra è partita da località Campon a piedi, ha risalito un canalone per un quarto d'ora e li ha individuati. Un volta assieme alla coppia, i soccorritori sono scesi fino al traverso che riportava al sentiero e con i due escursionisti hanno raggiunto i Pic, dove li attendeva una seconda squadra con la jeep per tornare a Vallorch.