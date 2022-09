Si perdono sul sentiero in Cansiglio: coppia recuperata dal Soccorso alpino

Disavventura a lieto fine per una coppia di escursionisti trevigiani in Cansiglio: verso le ore 19 di sabato 24 settembre la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, dal momento che i due escursionisti avevano perso l'orientamento nella zona di Vallorch. Risaliti alle coordinate Gps della loro posizione, una squadra è partita per cercare un 36enne di Treviso e una 25enne di Quinto. Dopo averli individuati, i soccorritori li hanno raggiunti e riaccompagnati alla macchina. L'intervento si è concluso verso le 20.40.