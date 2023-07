Perdita di Gpl in casa, esplode la cucina: famiglia miracolata

Poco prima delle 8 di sabato mattina, 8 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Tortoi a Comelico Superiore per un’esplosione avvenuta all’interno di una cucina per una perdita di gas Gpl: fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Santo Stefano con tre automezzi, hanno effettuato un sopralluogo dell’abitazione disposta su più livelli per valutare i danni e la sicurezza della struttura. Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza a scopo cautelativo. Le operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione sono andate avanti per tutta la mattinata odierna.