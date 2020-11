Forte esplosione all'ingresso del Pam in centro a Treviso: sul posto la scientifica

Un forte boato, un'esplosione improvvisa. Questo quanto accaduto domenica sera, verso le ore 21.15 (a poca distanza dall'orario del coprifuoco), all'ingresso del supermercato Pam di via Zorzetto, in pieno centro a Treviso. Sul posto, chiamati da diversi residenti preoccupati, sono subito intervenuti molteplici agenti della polizia e della polizia locale, oltre ai tecnici della scientifica che si sono subito adoperati per tutti i rilievi del caso. Al momento non è ancora chiaro quanto sia avvenuto a pochi passi da piazza Borsa, ma si sospetta possa trattarsi di una bomba carta al momento non ancora rivendicata. Lo scoppio ha in ogni caso colpito la porta antisfondamento del market che ha retto impedendo così eventuali tentativi di furto. Tutta l'area è stata comunque subito interdetta al traffico veicolare e al passaggio di curiosi, così da permettere l'inevitabile inizio delle indagini che ovviamente proseguiranno anche nella giornata di lunedì quando verranno probabilmente visionate le telecamere di sicurezza presenti in zona.