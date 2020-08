Esplosione nella notte: i ladri fanno saltare il Postamat

Nella nottata tra venerdì e sabato, verso le 3.30 in via Pinarello a Loria, ignoti hanno fatto saltare il Postamat del locale Ufficio postale utilizzando dell'esplosivo. Durante il colpo, avvenuto in pochi minuti, è stato così rubato il denaro custodito all'interno dell'apparecchio, il cui ammontare è però ancora in fase di quantificazione.

In ogni caso, ad esclusione di una vetrata d'ingresso, fortunatamente non sono stati causati danni all'immobile che è quindi rimasto agibile. Sul posto sono poi intervenuti, per le indagini e i rilievi tecnici, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto e della Stazione di Riese Pio X. Purtroppo, però, al loro arrivo i malviventi erano già fuggiti lontano.