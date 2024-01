Tre esplosioni nella notte svegliano il paese: caccia ai responsabili

Tre boati violentissimi, a distanza di tempo ravvicinata, sono stati esplosi tra le 23 e la mezzanotte di martedì 23 e mercoledì 24 gennaio.A sentirli sono stati i residenti di San Fior di Sotto, Pianzano e Zoppè.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", le tre esplosioni sono ancora avvolte nel mistero dal momento che non si sono verificati incidenti e nemmeno incendi, non risultano interventi delle forze dell'ordine, né festeggiamenti con fuochi d'artificio. La polizia locale di San Fior è stata informata dell'accaduto: al momento le ipotesi più probabili portano a pensare che le tre esplosioni siano state provocate o dall'utilizzo di carburo (secondo molti testimoni il rumore era simile a quello delle bombe carta espolse dagli ultras negli stadi) mentre l'altra pista è quella dell'acetilene, materiale utilizzato dai malviventi per mettere a segno furti come quelli avvenuti a Farra di Soligo e Quinto di Treviso per distruggere gli sportelli bancomat. Per ora i responsabili rimangono a piede libero, nessuna denuncia è stata fatta alle forze dell'ordine ma le segnalazioni dei residenti non sono mancate, comprese quelle dei proprietari di animali domestici che hanno raccontato di cani e gatti comprensibilmente terrorizzati dalle tre esplosioni in serie. La spiegazione che sembra prendere piede nelle ultime ore è quella che qualcuno si sia divertito con il carburo per il solo gusto di creare scompiglio e svegliare mezzo paese.