Evade dai domiciliari, fugge dalla polizia ma inciampa sui gradini: arrestato 20enne

Nella tarda mattinata del 24 gennaio, la volante del commissariato di Bassano ha tratto in arresto L.A., del 2002, di Castelfranco Veneto, perché responsabile del reato di evasione dalla misura degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Treviso. I poliziotti, passando nei pressi del parcheggio Santa Caterina a Bassano, hanno notato la presenza di un pregiudicato della zona dedito a reati contro il patrimonio. L'uomo passeggiava in compagnia di un altro giovane, di carnagione scura, alto circa 180 cm, capelli neri, vestito con abiti neri e scarpe nere, con al seguito uno zainetto a tracolla di colore rosa.

Gli agenti, a bordo della volante, hanno avvicinato i due giovani chiedendo loro di fornire i documenti. Improvvisamente il ragazzo vestito di nero ha lanciato a terra il suo zainetto fuggendo precipitosamente tra le autovetture in sosta e dirigendosi verso la salita che porta a viale dei Martiri. Gli agenti, dopo aver recuperato lo zainetto, hanno inseguito il sospetto lungo le vie adiacenti. Dopo un primo tentativo di raggiunge il giovane, questi, con una mossa repentina, è riuscito a scappare.

Il fuggitivo ha poi continuato la sua corsa fino ad una discesa pedonale dove, affrontando i primi due gradini, è caduto rovinosamente a terra perdendo l’equilibrio e quindi, è stato raggiunto dagli operatori che lo aiutavano ad alzarsi. Nella tasca dei pantaloni aveva due coltelli a serramanico.

Dalla consultazione degli archivi di polizia, il ragazzo risultava avere a suo carico numerosi precedenti per rapina e si era reso irreperibile dal proprio domicilio di Castelfranco Veneto dal 21 gennaio quando il padre, svegliatosi alla mattina, si era accorto dell’assenza del figlio.

Gli uomini del commissariato hanno quindi tratto in arresto il ventenne e il pm di turno presso il tribunale di Vicenza ha disposto il fermo in vista del rito direttissimo che si è svolto martedì. Ammesso al rito abbreviato, il giudice ha convalidato l’arresto e sentenziato la pena di 9 mesi di reclusione per l’evasione e 900 euro di ammenda per il possesso dei coltelli, disponendo che il giovane venisse riaccompagnato presso la propria abitazione per permanervi agli arresti domiciliari, già disposti dall’Autorità Giudiziaria di Treviso per altri reati.