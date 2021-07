Evade dagli arresti domiciliari e si ubriaca: arrestato un 26enne

Nella nottata tra venerdì e sabato, a Susegana, i carabinieri hanno arrestato in flagranza, per evasione dagli arresti domiciliari, un cittadino albanese di 26 anni. Il ragazzo, secondo quanto emerso, è celibe, nullafacente e pregiudicato. Il giovane è stato trovato nei pressi di un locale, senza giustificato motivo, in evidente stato di alterazione da abuso di alcool. Espletate le formalità di rito, il 26enne è stato quindi arrestato e riaccompagnato presso il proprio domicilio come disposto dall'Autorità giudiziaria procedente per proseguire l'espiazione della pena.