Ruba un'auto, abbatte un cancello e fugge dai domiciliari: finisce in carcere

Verso le 3 di giovedì notte, 11 agosto, i carabinieri di Castelfranco Veneto, al termine di un'articolata attività di ricerca sul territorio, hanno rintracciato e bloccato un 36enne moldavo già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Treviso.

Messo agli arresti domiciliari per furto aggravato e furto in abitazione, nella serata di venerdì 5 agosto l'uomo è fuggito dalla sua casa di Castelfranco Veneto facendo perdere le sue tracce. Il giorno prima, giovedì 4 agosto, l'uomo era stato arrestato dai militari dell'Arma subito dopo aver rubato alcuni oggetti dall'interno di un'auto parcheggiata nel cortile di un condominio. Prima ancora, alla guida di una Fiat Punto rubata, il 36enne aveva abbattuto il cancello di una ditta vicina. L'arrestato è stato condotto in carcere a Treviso.