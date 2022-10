Evade dai domiciliari per rubare al supermercato: finisce in carcere

Era stato arrestato dai carabinieri di Treviso e messo ai domiciliari poiché responsabile, nel settembre scorso, di rapina aggravata, minaccia aggravata e molestie continuate, ma nelle scorse ore un 32enne di origini marocchine residente a Quinto di Treviso, è stato destinatario di un ulteriore provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria che sostituisce la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. L'aggravamento della misura cautelare a carico dello straniero ha recepito i riscontri raccolti dai militari dell’Arma che proprio nei giorni scorsi avevano verificato che l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione, recandosi presso un esercizio pubblico della zona per rubare dei generi alimentari, rientrando poi a casa. Al termine delle formalità di rito il nordafricano è stato condotto in carcere a Treviso.

Gli altri interventi

I carabinieri di Mogliano Veneto hanno eseguito due provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria a carico di altrettanti stranieri: un 34enne guineano che doveva scontare un residuo di pena poiché riconosciuto colpevole di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità nel 2018 a Treviso e un 32enne di origini romene rintracciato nell’hinterland di Treviso sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme che dovrà scontare 4 anni e 2 mesi di carcere poiché riconosciuto colpevole di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nel luglio del 2021.

I carabinieri di Susegana hanno invece dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso a carico di un 26enne di origini romene, già noto alle forze dell'ordine, che doveva scontare quasi 4 mesi di reclusione per un furto in danno di autovettura in sosta commesso il settembre dello scorso anno proprio nel comune di Susegana, nei pressi di un centro commerciale. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Treviso. Arrestato nelle ore scorse dai carabinieri di Vittorio Veneto, su ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Treviso, un 65enne che doveva scontare un residuo pena detentiva di 2 mesi per il reato di peculato commesso una decina d’anni fa a Treviso. Infine, i militari dell’Arma di Castelfranco Veneto hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Padova nei confronti di un 50enne montebellunese a seguito di condanna a 7 mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso a Padova nel settembre del 2015.