Evade dai domiciliari, ruba una valigia in treno e tenta la fuga: arrestato

Era evaso di notte dagli arresti domiciliari in provincia di Belluno, salendo all'alba su un treno diretto a Venezia. Una volta a bordo, un 35enne di origini straniere aveva rubato la valigia a un turista statunitense diretto in Laguna che però l'ha subito denunciato alla Polfer.

Immediato l’intervento degli agenti della polizia ferroviaria di Treviso che, dopo aver atteso l'arrivo del treno in stazione, hanno identificato l’autore del furto, facendolo scendere dal convoglio. A pochi metri dagli uffici, però, il 35enne ha strattonato violentemente i poliziotti dandosi alla fuga lungo i binari della linea ferroviaria Treviso-Montebelluna. Inseguito dagli agenti della polizia ferroviaria e dalle volanti della polizia di Stato, dopo un inseguimento da film il fuggitivo è stato arrestato lungo l’argine del Sile. Il 35enne era riuscito a superare viale Orleans, via Benzi e a scavalcare addirittura la recinzione del circolo sportivo “Dopolavoro Ferroviario” prima di farsi prendere. Una volta identificato, l'uomo è risultato avere numerosi precedenti di polizia. Ricollocato in un primo momento agli arresti domiciliari, lo scorso 29 maggio il 35enne è stato portato in carcere a Belluno su disposizione dell'autorità giudiziaria.