Malore durante l'immersione, istruttore di sub trevigiano muore in Sardegna

Tragedia al largo di Torre delle Stelle, nota località turistica lungo la costa sud-orientale della Sardegna. Fabio Pavan, 55 anni, istruttore sub di Treviso, in vacanza con la famiglia a Villasimius ha perso la vita durante un'immersione programmata per la mattinata di lunedì 19 luglio.

Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, il turista era partito con altre otto persone a bordo di un'imbarcazione salpata da Villasimius e diretta a Torre delle Stelle. Il gruppo doveva immergersi per raggiungere il relitto della nave "Isonzo" che si trova tra i 40 e i 50 metri di profondità. Non è ancora chiaro se Pavan si sia sentito male in discesa o in risalita. Alcuni degli altri sub che si trovavano vicino a lui lo hanno subito soccorso vedendolo perdere i sensi all'improvviso. Dall'imbarcazione è partita la richiesta d'aiuto, mentre già a bordo venivano eseguite le prime manovre di rianimazione. Sul posto sono arrivati due mezzi della capitaneria di porto di Cagliari e Villasimius, oltre all'elisoccorso del Suem 118. Ogni tipo di soccorso si è però rivelato inutile: il 55enne aveva già perso la vita. Il magistrato di turno, informato dal personale della Guardia Costiera, ha disposto la restituzione della salma ai familiari, in vacanza a Villasimius. Impiegato come autista alla Marchiol, Pavan lascia moglie e due figlie. Presenti sul posto anche i carabinieri di Maracalagonis e San Vito. La Guardia costiera ha avviato un’inchiesta amministrativa, prevista dal Codice della navigazione, per accertare le cause tecniche o i fattori umani che hanno determinato il decesso del sub.