Pulmino in fiamme, chiuso il tratto tra Belluno e Fadalto della A27 in entrambe le direzioni

Alle ore 14:30, sull' autostrada A27 Venezia - Belluno, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Belluno e Fadalto in entrambe le direzioni per il principio d’incendio di un pulmino che non trasportava persone, avvenuto all’altezza del km 71 in direzione Venezia. Attualmente, all’interno del tratto interessato, non si registrano turbative al traffico. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le Pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia.

AGGIORNAMENTO DELLE 16

Alle 16 circa, sull' autostrada A27 Venezia - Belluno, è stato riaperto in entrambe le direzioni il tratto tra Belluno e Fadalto, chiuso al km 71 in direzione Venezia per il principio d’incendio di un pulmino, che non trasportava persone.

Non si registrano turbative al traffico.