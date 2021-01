Falsifica la firma di un anziano su contratti di luce e gas, promoter nei guai

Ha falsificato, in almeno due frangenti, le firme sui contratti di luce e gas di un anziano di 88 anni, per incassare le provvigioni. A finire nei guai un promoter trevigiano di 30 anni, con precedenti, che è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto per falsità materiale commessa da privato e truffa. Gli investigatori hanno accertato come il giovane promotore di affari, facendo sottoscrivere utenze domestiche, falsificando la firma e sostituendo le convenzioni di gas metano ed energia elettrica, per ottenere i proventi delle illecite provvigioni, per un importo complessivo in corso di quantificazione.