Schianto auto contro moto, due persone finiscono all'ospedale

Due feriti, uno portato all'ospedale di Conegliano e uno ricoverato a Ca' Foncello di Treviso con un forte trauma cranico. E' questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, 30 giugno, a Farra di Soligo, in via Bellucci. Intorno alle 15,45 una moto e un'auto che stavano percorrendo la strada provinciale numero 4, nei pressi del supermercato LIdl, sono rimasti coivolti in uno schianto frontale. La dinamica dell'incidente non è stata accertata. Le persone coinvolte sono un uomo e una donna di cui non è stata resa nota l'età. Le loro condizioni sono serie ma non destano particolari preoccupazioni. I veicoli in transito sulla SP4 hanno circolato temporaneamente a senso unico alternato. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri.