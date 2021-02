Ruba contante in un azienda vinicola, condannato

3 anni e 4 mesi di reclusione. E' questa la condanna inflitta oggi, mercoledì 24 febbraio, a Massimo Cremasco, 38 anni di Farra, accusato della rapina avvenuta lo scorso 17 dicembre alla azienda vinicola "Giordano Nardi" di Farra di Soligo.

Poco prima dell'ora di pranzo Cremasco si era presentato in cantina e, approfittando dell'assenza momentanea di una dipendente, ha iniziato a rubare tutti i soldi presenti all'interno dell'ufficio per un totale di 9.400 euro. Non sapendo dove nasconderli, il ladro aveva appoggiato gran parte delle banconote sopra i tavoli dell'ufficio. Quando la donna è rientrata ha colto sul fatto il malvivente e ha provato a dare l'allarme. Il ladro, a quel punto, ha preso le banconote e, dopo averla spintonata ha guadagnato l'uscita fuggendo in fretta e furia.

Immediata la chiamata ai carabinieri, intervenuti sul posto pochi minuti dopo. Grazie alla descrizione fatta dall'impiegata, i militari dell'Arma hanno rintracciato il ladro poche ore dopo. Si era nascosto in un casolare a pochi metri di distanza dalla cantina ed era ancora in possesso della refurtiva, riconsegnata alla cantina dai carabinieri.