Incendio divampa in cantina, due anziani coniugi in ospedale

Due anziani coniugi sono stati trasportati in ospedale a Conegliano a causa di una lieve intossicazione provocata da un incendio divampato nella loro abitazione di Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, in via Gravette. L'allarme è scattato alle 8 di stamattina, 22 aprile, quando il rogo ha interessato una legnaia attigua alla cantina. Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento di Vittorio Veneto che hanno fatto uscire marito e moglie (uno dei due è costretto a letto) della casa, per poi affidarli alle cure del Suem 118. Entrambi non sono in pericolo di vita ma l'abitazione ha subito danni ingenti. A Col San Martino, per seguire in prima persona la vicenda di questa famiglia, è giunto anche il sindaco di Farra, Mattia Perencin e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto che cercheranno di chiarire, insieme ai pompieri, le cause del rogo.