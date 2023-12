Anziana morta tra le fiamme, fatale è stato il tentativo di accensione della stufa

Il sedile della sua sedia a rotelle avrebbe preso fuoco e le fiamme, alimentate dal materiale sintetico che lo ricopriva, l'hanno in poco tempo avvolta causandone il decesso. Sarebbe morta così Giovannina Merotto, la 93enne di Col di San Martino divorata dal fuoco sprigionatosi dalla cucina economica che utilizzava anche per riscaldare la sua abitazione. Oggi 5 dicembre il pubblico ministero Gabriella Cama ha disposto l'esame cadaverico esterno sulla salma dell'anziana che è morta carbonizzata. Sul fatto, accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 3 dicembre è stato aperto anche un fascicolo in cui si ipotizza il reato di omicidio colposo e che però al momento è senza nomi. Non ci sarà invece l'autopsia sul corpo, giudicato particolarmente compromesso dalle fiamme.

Secondo gli accertamenti la donna, che era impossibilitata al lasciare la carrozzella, intorno alle 16 si sarebbe avvicinata alla cucina economica che utilizzava anche come riscaldamento della casa. In quel momento Giovannina Merotto era da sola in quanto i figli, Vincenzo e Germano Damuzzo, titolari della omonima azienda agricola di Col San Martino, l'avevano lasciata sola per qualche minuto. La 93enne avrebbe cercato di accendere la stufa ma una vampata avrebbe investito il copri-sedile che, rivestito in materiale sintetico, avrebbe preso fuoco in pochissimo tempo condannando l'anziana a una morte terribile. Forse già domani 6 dicembre la Procura darà il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari che potranno così fissare le esequie.