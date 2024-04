Portata via da una malattia rara, Noemy è volata in cielo a soli 4 mesi

Ha lasciato nella sconforto i genitori, volata via a soli 4 mesi. Noemi, una bimba residente a Farra di Soligo, se ne è andata a causa di una malattia metabolica congenita rara che l’ha strappata all’affetto di mamma Mary e papà Christian Dall’Arche.

Il padre e la madre, con grande coraggio, hanno voluto rivolgere un appello alla cittadinanza per aiutare la ricerca sulle malattie rare e più precisamente tutte quelle associazioni che li hanno aiutati in questi mesi complicati, con la speranza che la ricerca possa aiutare altri bambini. “Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che ci sono stati vicini – hanno detto - a partire dall’associazione padovana Cometa A.S.M.M.E.. Grazie a loro si possono diagnosticare, con gli screening metabolici, malattie che fino a qualche anno fa non si conoscevano: senza di loro questa possibilità non esisterebbe. Ringraziamo anche, oltre alle nostre comunità, gli amici e gli operatori sanitari di Padova e Treviso”.

In momenti difficili come quelli vissuti dai due genitori si è dimostrata fondamentale anche la rete tra enti: “Ringraziamo anche le terapie intensive degli ospedali di Padova e Treviso – aggiungono – al cui interno abbiamo conosciuto l’associazione Pulcino che sostiene questi reparti e Cuore di Maglia che fornisce copertine, berretti, calzini e Dudu per i bambini prematuri”. I funerali si svolgeranno lunedì 22 aprile alle ore 15 nella chiesa arcipretale di Farra di Soligo, dove domani domenica alle 20 si terrà una veglia di preghiera.