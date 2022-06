Ruba un cellulare e sferra due pugni al proprietario, patteggiamento per un 22enne

Era ad una sagra per divertirsi ma la serata trascorsa con un gruppo di amici si è trasformata in un incubo per un giovane minorenne di origine marocchina: mentre stava rincasando il ragazzo è stato infatti affrontato da un connazionale di 22 anni, che gli ha sottratto il cellulare e poi lo ha colpito ripetutamente per estorcere anche il codice di attivazione del cellulare.

Moahammed Kasdi, questo il nome del'aggressore, è stato però riconosciuto da un paio di testimoni e quindi intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Cison di Valmarino, che lo hanno arrestato con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Kasdi, difeso dall'avvocato Graziana Cenna, è comparso oggi, 24 giugno, di fronte al giudice Alberto Fraccalavieri per l'udienza di convalida, conclusasi con un patteggiamento a un anno, otto mesi e venti giorni. La pena è stata sospesa.

I fatti sono accaduti nella serata di ieri intorno alle 23,30 in zona Farra di Soligo. La vittima della rapina stava tornando a casa dopo aver passato qualche ora con degli amici alla fiera paesana quando il 22enne gli avrebbe sottratto lo smartphone, un Samsung del valore di circa 300 euro. «Non avvicinarti - avrebbe detto Kasdi - non sai chi sono, il telefino adesso è mio». Il ragazzo gli avrebbe sferrato un pugno al viso e poi, per farsi consegnare il pin del codice di sblocco, lo avrebbe anche colpito al costato.

Al ragazzino rapinato, recatosi al pronto soccorso, sono state diagnosticate delle contusioni multiple giudicate guaribili in sette giorni.Moahammed Kasdi, che vive a casa di alcuni parenti e che sbarca il lunario con lavori saltuari nei campi della zona di Farra, è stato intercettato intorno alle 2 della notte mentre camminava nei pressi di dove era avvenuta la rapina. All'interno dello zaino che aveva sulle spalle i carabinieri hanno ritrovato il cellulare sottratto al minorenne.