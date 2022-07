Vacanza sulle colline patrimonio Unesco per la premier finlandese Sanna Marin

Ha scelto le colline del prosecco, da tre anni patrimonio Unesco, per un breve periodo di vacanza, in forma strettamente privata. L'arrivo di Sanna Marin, premier finlandese, esponente socialdemocratica, non è certo passato inosservato: nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 17 luglio, l'arrivo all'aeroporto veneziano di Tessera e poi la 36enne, accompagnata da uno staff composto da sei persone e dalla scorta, ha affrontato il viaggio fino a Farra di Soligo, destinazione Villa Soligo, per un breve soggiorno. Qui, presso la struttura gestita dallo chef Tino Vettorello (molto noto anche per aver lavorato alla Mostra del cinema di Venezia) , Sanna Marin ha poi consumato una cena di degustazione, con sette portate e l'immancabile prosecco. La premier finnica resterà nella Marca solo per qualche giorno: nel suo programma qualche breve visita, in forma strettamente privata, nella zona della Sinistra Piave.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato con grande soddisfazione la notizia di questa visita così speciale: «È la conferma di un sogno che diventa realtà, ovvero che quest’area potesse diventare meta dell’interesse di un turismo internazionale di altissima qualità. Il motore dietro tutto questo si chiama area patrimonio dell’umanità». L'auspicio del governatore (che ha casualmente incrociato Sanna Marin mentre si trovava a cana a Villa Soligo) è che la premier finlandese sia solo la prima di una serie di personalità di livello internazionale che vengano a scoprire le colline del prosecco e le altre perle del territorio trevigiano.