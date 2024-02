Sbaglia fertilizzante e "sballa" il principio attivo, coltivatore di cannabis light viene prosciolto

Per oltre un anno e mezzo lo hanno chiamato "spacciatore". Al bar era diventato impossibile socializzare, gli amici lo guardavano con sospetto, le ragazze che il giovane avrebbe voluto approcciare anche solo per una semplice conoscenza si tenevano alla larga. Insomma la vita di Marco Balliana, 32enne di Farra di Soligo, era improvvisamente diventata un inferno. Tutto per quella coltivazione di cannabis che i carabinieri di Vittorio Veneto avevano "scoperto" nei suoi terreni. O meglio per le 13 piante di marijuana, in avanzato stato di sviluppo, che i militari dell'Arma avevano rivenuto oltre la rete che delimitava l'ettaro di terreno dove l'uomo aveva in effetti messo a dimora del cannabis che per il quale però sarebbe stato autorizzato in quanto finalizzato alla produzione di "cannabis light". Ma non è finita qui: probabilmente confuso dal blitz delle forze dell'ordine, avvenuto il 3 ottobre del 2022, questo improbabile quanto imbranato "malvivente", al momento del riconoscimento, avrebbe tirato fuori per errore una carta d'identità e una patente che aveva precedentemente contraffatto per scherzo con amici e che avrebbe riportato la sua fotografia ma il nome di un cittadino cinese.

Una storia che sembra inventata e invece è tutta vera che poteva costare molto cara per Balliana. L'uomo infatti era comparso davanti al gup Carlo Colombo per difendersi da una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di produzione e detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacente. Il difensore, l'avvocato Paolo Pastre, è però riuscito a venire a capo della vicenda: le 13 piante trovate sarebbero cresciute al di fuori del campo perché alcuni semi erano stati trasportati dal vento e i due chili di marijuana trovati nella casa nel corso di una perquisizione e che per la Procura sarebbero stati pronti per essere venduti presentavano uno sforamento del principio attivo in quanto il 32enne avrebbe fatto un errato utilizzo dei fertilizzanti. Così Balliana, alla fine di una lunga battaglia in udienza preliminare, è stato prosciolto (anche dal reato di falso ideologico, perché i documenti "cinesi" non potevano trarre in inganno sulla identità) in quanto il fatto non sussiste.

«Ho sempre avuto fiducia nella magistratura - ha detto dopo la sentenza il 32enne - e sapevo che prima o poi la verità sarebbe emersa. Ma non è stato facile vivere questo anno e mezzo in un paese piccolo come Farra: appena passavo tutti mi additavano come un criminale e uno spacciatore di droga senza scrupoli. E' stato un vero e proprio incubo».