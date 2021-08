Scivola e batte la testa uscendo dalla messa, arriva l'elisoccorso

Forse è stato un momento di disattenzione, o forse è stato colto da un malore dovuto al caldo. Sta di fatto che un anziano, C.A. di Farra di Soligo, è scivolato, in tarda mattinata, uscendo dalla chiesa di Santo Stefano, a Farra, battendo la testa sugli scalini.

L'uomo è stato subito soccorso dai presenti alla funzione e da alcune persone che erano appena uscite. Allertato il 118 è stato mandato l'elicottero di Treviso Emergenza, che è atterrato in uno spiazzo vicino alle poste. L'anziano è stato ricoverato in ospedale e si troverebbe in condizioni non preoccupanti.