Lutto a Fregona, è scomparso Gimmi Tormena

Una malattia improvvisa e dal decorso breve si è portata via Gimmi Tormena, 61 anni, geometra con lo studio di progettazione insieme al fratello Carlo, ingegnere, in via Patrioti di fronte al Municipio di Farra di Soligo. Una notizia che ha suscitato profondo cordoglio in paese dove Tormena era conosciuto per il suo impegno politico e nel sociale. Gimmi aveva rivestito il ruolo di assessore con l'amministrazione del sindaco Francesco Arman dal 1990 al 1999, poi si era presentato alle elezioni nel 2009 come candidato sindaco e prestò la sua opera come consigliere comunale fino al 2014. Per diversi anni è stato anche alla guida della Pro Loco. Tifoso dell'Inter seguiva la squadra del cuore nelle trasferte importanti in tutta Italia.

La notizia della sua morte si è subito diffusa a Fregona. Tormena lascia la mamma ultra novantenne, la moglie Rita, i figli Francesca e Pietro, il fratello Carlo con Serenella e la sorella Adorna con Elio. La data dei funerali non è stata ancora fissata.