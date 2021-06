Scivola mentre scende un sentiero, recuperata dal Soccorso Alpino

Verso le 15.30 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato dal 118, per una donna scivolata sul sentiero che scende dell'Eremo di San Gallo. M.P., 56 anni, di Preganziol, aveva riportato un probabile trauma alla caviglia mentre stava camminando con un'amica. Dopo essere risaliti alle coordinate del luogo dell'incidente, con l'applicazione per smartphone in dotazione al Soccorso alpino, e aver appurato di potersi avvicinare con la jeep, una squadra ha raggiunto l'infortunata e, dopo averla caricata a bordo, l'ha accompagnata ai piedi della collina al rendez vous con l'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Conegliano.