Raid dei ladri a Farra di Soligo, aumentano i controlli delle forze dell'ordine

Dopo i furti di Capodanno, con numerose abitazioni razziate dai ladri, la Prefettura, su richiesta del sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, corre ai ripari: nella zona saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine.

«In seguito alla nota che avevo inviato il 3 gennaio in merito alla situazione dei furti che hanno colpito nel mese di dicembre il nostro Comune e il territorio del Quartier del Piave e Vallata e in cui chiedevo più Forze dell'Ordine» ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook «questa mattina (5 gennaio) ho fatto il punto con il Prefetto di Treviso e il Colonnello Provinciale dei Carabinieri. Già dalle prossime ore è previsto un aumento della presenza di Forze dell'Ordine che saranno impiegate in tutto il territorio comunale e in tutta la parte alta della Provincia per cercare di contrastare questi delinquenti. Ringrazio Carabinieri e Polizia per la tempestiva risposta e per le indagini che stanno conducendo. Come abbiamo ribadito questa mattina invitiamo tutti i cittadini a segnalare qualsiasi movimento strano e a prestare maggiore attenzione».