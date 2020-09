Cronaca Farra di Soligo / Via San Francesco, 15

Incidente durante la vendemmia, travolto da un trattore

L'incidente all'interno dell'area dell'azienda vitivinicola "Villa Maria" di Soligo, a Farra di Soligo. Il ferito ha riportato lesioni su torace e addome ma non è in pericolo di vita. Trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello