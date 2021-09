Fingono di voler acquistare vino per derubare un anziano

Con la scusa di voler acquistare del vino sono entrati nell'abitazione di un pensionato per derubarlo del denaro che teneva nel portafogli. L'episodio era avvenuto alcune settimane fa a Farra di Soligo e al termine degli accertamenti del caso i carabinieri della stazione di Col San Martino sono riusciti ad identificare e denunciare una 38enne ed un 44enne che devono rispondere di furto in abitazione. Si tratta di una coppia già conosciuta dai militari: nel novembre del 2019, a Miane, i due entrarono in un salone per parrucchieri per rubare il portafoglio di una dipendente che conteneva circa 100 euro.

Il fatto risale al pomeriggio del 26 agosto scorso. Erano le 17 circa, quando la coppia è entrata all’abitazione di un 78enne di Farra di Soligo, fingendo di essere interessata all’acquisto di vino e, approfittando di un momento di distrazione, la donna è riuscita a sfilare il portafogli dalla tasca dei pantaloni dell'anziano.

Accortosi di quanto stava avvenendo, l’uomo ha afferrato la donna per la mano intimandole di restituirgli il maltolto, ma successivamente, mentre il malcapitato lasciava un attimo la presa per prendere il cellulare e chiamare i carabinieri, la donna è riuscita con mossa fulminea a sottrarre il denaro presente nel portafoglio (qualche decina di euro) e a fuggire insieme al marito a bordo di una Fiat 500. Grazie alla visione delle riprese del sistema di videosorveglianza dell’abitazione della vittima e della zona, i carabinieri sono riusciti ad individuare con precisione il veicolo utilizzato dai malfattori, intestato proprio alla donna.