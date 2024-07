Vacanza "a scrocco" in un B&B sulle colline del prosecco, 43enne denunciato

Avrebbe alloggiato "a sbafo" per una settimana, ai primi di luglio di quest' anno, in un bed&breakfast nelle colline del Prosecco, nel territorio di Farra di Soligo. Lo "scroccone" di turno sarebbe un 43enne originario del napoletano ma residente in provincia di Treviso. L'uomo, al termine della breve vacanza, si è allontanato dalla struttura ricettiva senza preavviso e rendendosi irreperibile, non pagando un euro per il soggiorno. Dopo la querela del titolare del B&B, che ha lamentato un mancato guadagno di più di 300 euro, i carabinieri della stazione di Col San Martino segnaleranno ora l'inadempiente all'autorità giudiziaria per il reato di insolvenza fraudolenta.