L'imprenditore Giulio Stella si è tolto la vita

Era da qualche anno al centro di vicissitudini giudiziarie a causa del fallimento del mobilificio che lui stesso aveva creato. La tragedia è avvenuta alle 8.50. Nella mattinata di oggi, 7 maggio, ha deciso di togliersi la vita, forse a causa del grave stato di prostrazione che stava vivendo in questi ultimi mesi. Lutto a Farra di Soligo per la scomparsa dell'imprenditore Giulio Stella. Aveva 77 anni. L'uomo, molto noto nella zona, è stato trovato esanime all'esterno della sua abitazione. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Col San Martino.